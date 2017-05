Parité et Égalité au programme de la semaine du dialogue à Marrakech

Il s’agit, en effet, de la quatrième édition de la Semaine du Dialogue organisée cette année autour du thème de la parité et de l’égalité femme/homme.



La Semaine du Dialogue est organisée par l’Institut français du Maroc, la GEC Marrakech-École de Management et le Conseil National des Droits de l’Homme qui tient à rappeler que le Maroc se classe au 137ème rang mondial au niveau de l’égalité et la parité homme/femme.



Au menu de la Semaine du Dialogue, une conférence d’ouverture intitulée «Enjeux de la parité et de l’égalité femme/homme dans nos sociétés contemporaines»; des ateliers de formation pour promouvoir la parité aujourd'hui, à destination de la société civile, des élus locaux et de la jeunesse; des tables rondes pour appréhender les différents aspects de la parité et de l’égalité; un séminaire réunissant des spécialistes des textes sacrés fondateurs, axé sur l’étude de la place des femmes; ainsi qu’une « Nuit philosophique » pour clore la manifestation le samedi 13 mai 2017.

Les activités seront accompagnées d’une programmation artistique, comme le soulignent les organisateurs.



L’événement verra la participation de plus de 50 intervenant-e-s marocain-e-s et étranger-ère-s, et 2000 participant-e-s qui dialogueront lors de 15 rendez-vous durant les 5 jours.



Le CNDH rappelle que « Le Maroc occupe le 125e rang dans l’indice de développement humain (INDH-PNUD, 2016), le 92e rang dans l’indice d’inégalité de genre, et le 132e rang dans celui relatif au développement de genre. »