“Ve usted? A mi juicio no sirve de nada hablar de música. Yo no hablo de música. () no creo que en música el tener razón tenga el menor valor () Se trata de hacer música, de hacer música tan bien, tanta y tan intensiva, como sea posible”, le decía en ‘El Lobo Estepario', el músico Pablo al señor Haller.Source : http://www.ceutaldia.com/articulo/cultura/pasion-n...