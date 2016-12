Pierre Bergé : Le futur Musée "Yves Saint Laurent" à Marrakech permettra de montrer une facette importante du Maroc et de sa culture

Marrakech - Le Musée "Yves Saint Laurent", qui verra le jour à Marrakech, permettra de montrer une facette importante du Maroc et de sa culture, a souligné M. Pierre Bergé, président de la Fondation "Jardin Majorelle". "Ce Musée va être plus qu'un musée Yves Saint Laurent, il va être un Centre culturel qui permettra de montrer une facette importante du Maroc", a dit M. Bergé dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a accordée SM le Roi Mohammed VI, jeudi au Palais Royal de Marrakech.



"J’ai été heureux, lors de cette audience, d’entendre le Souverain parler de la culture en général, et de la culture marocaine en particulier, et de voir tout l’intérêt que Sa Majesté le Roi porte à la promotion de ce domaine, a poursuivi M. Bergé.



M. Pierre Bergé s’est dit, à cette occasion, "très honoré" par la distinction que lui a décernée le Souverain. "C’est une journée faste, et je me sens un petit peu plus marocain", a-t-il dit.



Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu ce jeudi au Palais Royal de Marrakech M. Pierre Bergé, président de la Fondation Jardin Majorelle. A cette occasion, le Souverain a décoré M. Bergé du Grand Cordon du Wissam Alaouite.