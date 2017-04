Plus de 1.700 arrestations à Marrakech par l’unité mobile de la police de secours en deux semaines

Il a été procédé lors de ces interventions à l’arrestation de 24 personnes en flagrant délit de vol, de cinq personnes impliquées dans des affaires de violence, de neuf personnes en possession d’armes blanches sans autorisation, outre l’arrestation de sept personnes recherchées et impliqués dans différents crimes et délits.



Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic des boissons alcoolisées et de drogue, il a été procédé à l’arrestation de trois trafiquants d'alcool, de trois trafiquants de drogue, en plus de l’arrestation de 40 individus pour possession et consommation de chira et 14 autres pour possession et consommation du kif.



S’agissant du volet de la sécurité routière, quelque 802 infractions du code de la route ont été enregistrées, dans le cadre de campagnes menées de manière conjointe entre les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et les districts de police.



Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du plan d’action intégré de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) pour lutter contre toutes les formes de criminalité, conclut la même source.