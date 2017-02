Plus de 50 métropoles du monde annoncent leur soutien à la candidature de Paris aux JO 2024

"Pionnière dans la transition énergétique, le numérique et l'économie collaborative, Paris compte parmi les villes déjà pleinement engagées dans cette voie. Aujourd’hui, elle entend faire des Jeux olympiques et paralympiques un accélérateur des progrès sociaux et environnementaux, et un levier de transformation pour l’ensemble de sa métropole", relève la même source, estimant que Paris est la ville la plus apte à poursuivre cette ambition et à la partager avec le monde.



Soulignant que la capitale française a montré qu’elle savait répondre aux exigences de sécurité s’imposant lors des grands événements sportifs comme l'euro de football 2016, et qu’elle restait un lieu de célébration, de partage et de fête, la mairie de Paris indique que la Ville Lumière poursuit l’idéal olympique du fondateur des Jeux olympiques modernes, le Français Pierre de Coubertin, qui rêvait de bâtir un monde meilleur grâce au sport.



"À travers cette candidature, cent ans après les Jeux de Paris de 1924, les Parisiens souhaitent partager avec nous leur passion des sports et leur ambition pour la planète", poursuit le communiqué, notant que les Jeux olympiques de 2024 peuvent créer un avant et un après en matière d’éco-responsabilité, de transports innovants, de social business, de célébration et de partage.



Et de conclure que Paris dispose des atouts et de la volonté nécessaires pour donner un nouveau souffle aux valeurs olympiques.



Paris avait remis vendredi dernier le dossier final de sa candidature au Comité international olympique (CIO). Ce dossier dévoile notamment la logistique du projet (transports, hébergement, sécurité, expérience des athlètes, spectateurs...).



Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, a souligné, mercredi lors de la présentation du projet de Paris devant 80 ambassadeurs et diplomates étrangers, que la France possède une longue tradition d'accueil et d'organisation d'événements sportifs internationaux, ainsi qu'un savoir-faire reconnu en la matière.