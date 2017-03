Pourquoi un musée de parfum à Marrakech ?

Les musées thématiques attirent plus de public que les musées généralistes. Le nouveau musée du parfum axé sur l’art du parfum, de l’aromathérapie, les soins du corps et le bien-être offre à ses visiteurs la possibilité de vivre une expérience olfactive unique en son genre. Le fondateur du Musée du Parfum à Marrakech Abderrazzak Benchaâbane souhaite à travers ce nouvel espace partager son expérience de parfumeur et sa passion de l’univers des senteurs. Le parfum est un art de vivre au Maroc. En effet, Il parfum accompagne toutes les étapes et des rites du passage de la vie des marocains. Un tel savoir-faire marocain et un tel engouement de la population pour les fragrances méritaient bien un musée.



Quelles sont les nouveautés qu’offre au visiteur le musée du Parfum à Marrakech ?

Le musée de parfum est un concept interactif. Il offre au visiteur outre les expositions, des activités ludiques et des ateliers. Ainsi le visiteur n’est plus un simple découvreur du musée et de ses collections mais un acteur actif qui peut s’il le désir participer à la vie du musée.

Au nouveau musée du parfum le visiteur a par exemple la possibilité de créer en une demi-heure au bar à parfum son eau de toilette ou son huile hydratante ou de massage au bar aux huiles et la parfumer d’une fragrance de son choix. Il peut aussi créer en moins d’une heure son propre parfum sur mesure et personnalisée.

Ainsi chaque visiteur du musée peut vivre une expérience olfactive unique. Ses souvenirs de voyage seront désormais sertis dans un sillage parfumé.



Et les enfants ?

Le nouveau musée du parfum a mis une place une programmation pédagogique destinée au public jeune. Ainsi des ateliers pour enfants qui ont pour objectif l’éveil olfactif des jeunes les inviteront à découvrir les senteurs et la vie secrètes des plantes et les initieront à l’art du parfum.

Les animateurs se déplaceront avec des orgues à parfums portables dans les écoles pour animer en milieux scolaires. Ils animeront en partenariat avec les enseignants des ateliers de parfums au profit des enfants des quartiers défavorisés ou éloignés de la ville de Marrakech.

Le Musée de parfums à Marrakech a l’ambition à travers cette activité pédagogique à titre gracieux au profits des enfants à rompre la fracture culturelle et œuvrer à un art de parfum accessible pour tous.