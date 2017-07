Prostituee in Marrakech bekent moord op Fransman

. 30 juni 2017 - 18:00 - Gemeenschap Het onderzoek naar de moord van een Fransman die in stukken werd gesneden en op drie verschillende plekken in Marrakech werd gedumpt is bijna afgerond. Een vrouw heeft de moord bekend. Volgens gerechtelijke bronnen is de vrouw een 22-jarige prostituee. Ze gaf de moord op de 61-jarige man uit Dijon toe.Source : https://www.bladna.nl/prostituee-marrakech-moord-f...