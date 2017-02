Province d’Al Haouz: Campagne médicale au Douar Akouness relevant de la commune Oukaimeden

Oukaimeden (Al Haouz) - La délégation du ministère de la Santé au niveau de la province d’Al Haouz a organisé mardi au douar Akounes relevant de la commune Oukaimeden, située à plus de 2.900 mètres de hauteur au niveau de la province d’Al Haouz, une campagne médicale comprenant des analyses et la distribution de médicaments au profit des habitants locaux.



Ainsi, la délégation de santé, en réponse aux Hautes instructions royales appelant à soutenir les habitants locaux face à la vague de froid, a mobilisé une équipe médicale qui s’est déplacée, via un hélicoptère relevant du Service d'assistance médicale d'urgence (SAMU) au niveau du Centre Hospitalier universitaire Mohammed VI à Marrakech, au Douar Akounes au niveau de la commune d’Oukaimeden.



L’opération qui s’est effectuée en coordination avec la préfecture de la province d’Al Haouz et la Direction de la Santé au niveau de la région Marrakech Safi et le SAMU, a été caractérisée par six déplacements de l’hélicoptère médical entre la ville de Tahnaout et Douar Akounes et a profité à 409 bénéficiaires, avec la distribution de médicaments d’une valeur de 58.000 dirhams, outre la vaccination de 50 enfants et le suivi sanitaire de 9 femmes enceintes.



Il a été procédé par la même occasion au diagnostic de 17 nouveaux cas de diabète, 96 cas d’hyper-tension artérielle et le traitement de 25 personnes souffrant d’anémie.



Cette opération, lancée par le gouverneur de la province, qui était accompagné du délégué du ministère de la Santé au niveau de la province d’Al Haouz, a été largement appréciée par la population locale, notamment les couches défavorisées qui souffrent de la vague de froid que connait la région.