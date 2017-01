Province d’Al Haouz : Évacuation héliportée d’un patient dans un état critique vers Marrakech

Rabat - Un patient dans un état critique a été transféré par hélicoptère du Service d'aide médicale urgente (SAMU) relevant du CHU Mohammed VI de Marrakech, dimanche de Douar d'Aït Moussa, dans la province d'Al Haouz, vers le service d’urgences de l'Hôpital Ar-Razi, de la ville Ocre, indique un communiqué du ministère de la Santé.



Le patient (29 ans) avait été opéré du cœur sept mois auparavant avant que son état de santé, jugé bon selon le dernier bilan d'il y a un mois, ne commence à se détériorer cette semaine à cause d'une hypotension artérielle aiguë consécutive à une bronchite, relève le ministère, notant que le malade a reçu les soins nécessaires et que son état est stable en l’attente d’un second bilan.



Cette intervention médicale urgente, menée en coordination avec les autorités locales, a suscité un grand soulagement auprès de la famille du patient et a été bien accueillie par la population de la région reculée et difficile d'accès suite aux dernières chutes de pluies et de neige, ajoute-t-on de même source.