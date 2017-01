Province d'Azilal: Une femme dans un état critique sauvée par un hélicoptère du ministère de la Santé

Rabat - La délégation du ministère de la Santé de la province d'Azilal, en coordination avec les autorités locales et le Service d'aide médicale urgente (SAMU) de Marrakech, a évacué vendredi, une femme âgée de 56 ans du Douar Talghoumt de la commune Ouaoula, relevant de la Province d'Azilal, actuellement sous la neige, à l’hôpital provincial d'Azilal.



Cette femme souffrait de complications, suite à deux opérations chirurgicales qu'elle avait subies au niveau de l'appareil urinaire (vessie), et d'une hémorragie aiguë, ayant entraîné une détérioration de son état de santé, a indiqué un communiqué du ministère de la Santé.



Après avoir été consultée par une équipe médicale et reçu les premiers soins, la patiente a été évacuée d'urgence à bord d'un hélicoptère médicalisé relevant du ministère, à l’hôpital provincial d'Azilal où elle subit les diagnostics et les analyses nécessaires, ajoute la même source.



Cette intervention médicale d'urgence a suscité un grand soulagement au sein de la famille de la patiente et a été saluée par la population de cette région enclavée, difficile d'accès à cause des chutes de neige, conclut la même source.