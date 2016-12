Province de Ouarzazate: Evacuation héliportée d'un accidenté de la route vers le CHU de Marrakech

Errachidia - Un individu grièvement blessé lors d’un accident survenu sur la route provinciale N° 1512 reliant les communes rurales de Tidli et Imini dans la province de Ouarzazate, a été évacué, jeudi, par un hélicoptère médicalisé vers le Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech. Suite à un examen médical, le personnel de l’hôpital provincial de Ouarzazate a constaté que l’état de santé de la victime nécessitait son transfert par un hélicoptère médicalisé vers le CHU de Marrakech pour y bénéficier des soins nécessaires, a indiqué le délégué provincial de la Santé à Ouarzazate, Khalid Soulami.



Grâce à l’intervention de la Protection civile, de la Gendarmerie Royale et des autorités locales, six autres blessés de l’accident ont été admis à l’hôpital Sidi Hsein Benacer de Ouarzazate où un staff d’infirmiers et de médecins spécialistes a été mobilisé pour leur prodiguer les soins nécessaires, selon la même source.



Pour sa part, le médecin chef de l’hélicoptère médicalisé, Imad Soussou, a affirmé que l’opération d’évacuation du blessé par hélicoptère vers le CHU d