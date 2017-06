Suite à la rupture des relations politiques et économiques entre l’Arabie Saoudite et le Qatar, la compagnie aérienne de l’émirat a annulé tous ses vols à destination du Maroc. "Qatar Airways" assure dix vols hebdomadaires vers le Maroc, 7 pour Casablanca et 3 pour Marrakech, rapporte " Panorapost.com".



Citant "une source sûre qui s'est confiée à Mowatine.com, sous réserve d’anonymat", l’annulation des vols se justifie par le fait que les appareils de Qatar Airways, en route vers le Maroc, doivent survoler le territoire saoudien et emprunter l’espace aérien de leur grand voisin, qui leur est désormais fermé, poursuit le site électronique.