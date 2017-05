Raymond Domenech au Sismik de Marrakech

Cette année, le Festival de poker de Marrakech réunit, jusqu’au 21 mai 2017, plusieurs personnalités dont Raymond Domenech, l’ex-entraîneur de l’équipe française de football, sa compagne Estelle Denis, ainsi que Moundir, Kool Shen et Bernard Mendy. Les célèbres joueurs de poker seront au Casino Es Saadi à Marrakech.



Il s’agit du premier festival au monde mélangeant teuf et poker. Il se déroule du 13 au 21 mai 2017 pour une quatrième édition, avec au programme : du poker, de la musique, des soirées spéciales, des pool parties et de nombreux tournois dont le Main Event du 17 au 21 mai.