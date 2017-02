Traditionnellement utilisée dans les desserts, la reine des épices s’impose dans des recettes salées: sa douceur se marie étonnamment bien avec les viandes blanches ainsi qu’avec le poisson. Subtilement rehaussant les notes toastées et les arômes herbacés; la vanille confère aux tomates, aux betteraves et même aux oignons une touche d’exotisme inattendue.



Vous pouvez découvrir cette expérience gustative, du 21 Février au 21 Mars 2017, au Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech, sous forme de six savoureuses créations à la vanille.



La déclinaison d’entrées se compose des «Velouté d’oignon blanc », «Sashimi de thon et saumon» et «Salade de chèvre et figue». «Filet de loup et endive belge», «Filet de boeuf Angus jardinière» et «Magret de canard Melba» seront à choisir en guise de plats principaux. Ces créations culinaires à base de vanille ont été concoctées par Thomas Hollenstein, Director of Food &Beverage Europe, qui souligne l’intérêt de cette combinaison: «Nos palais s’attendent à de la douceur, par ce que les associations de vanille avec du sucre nous sont familières si bien que d’autres mariages génèrent une agréable surprise.»



La Vanille Bourbon

La fameuse vanille Bourbon ou vanille de bourbon entre dans la composition de ces mets. Initialement, la vanille est originaire de la région de Veracruz dans le golfe du Mexique. Les Aztèques appréciaient déjà le parfum des fruits fermentés de certaines orchidées, mais ce n’estqu’au 19e siècle que des boutures de vanille furent importées en Europe et cultivées au jardin botanique de Paris. Par la suite, c’est de là que la vanille fût introduite à Madagascar et sur l’île de la Réunion qui s’appelait ile Bourbon à l’époque – d’où le nom actuel de vanille bourbon. Les plats auront une dénomination française en hommage à cette origine.



Dîner « Vanille Salée» au Medi Terra

19 :00 – 23 :00 Du 21 Février au 21 Mars 2017 :



Entrées «Vanille Salée »

* Velouté d’onion blanc

* Sashimi de thon et saumon

* Salade de chèvre et figue



Plats «Vanille Salée »

* Filet de loup et endive belge

* Filet de boeuf Angus jardinière

* Magret de canard Melba





Pour toutes réservations & Informations :

Tel. 0524.33.91.00

Email.Hotel.Marrakech.Reservations@movenpick.com

Movenpick.com/vanilla