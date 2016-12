Remise de dons royaux aux faqihs et madihines des mausolées Imam Souhaili et Sidi Benslimane Jazouli à Marrakech et aux Chorfas de la Zaouia Sidi Zouine à Chichaoua

Les dons Royaux ont été remis lors de cérémonies religieuses qui se sont déroulées dans un climat de recueillement et de piété en présence notamment du Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Abdelfettah Labjioui, du président du Conseil local des oulémas et du Délégué régional du ministère des Habous et des affaires islamiques, des élus en plus de personnalités civiles et militaires.



La délégation de la Chambellerie Royale a également procédé à la remise d’un don royal aux chorfas de la zaouia Sidi Zouine (province de Chichaoua) en présence du gouverneur de la province, Abdelmajid El Kamili, et de personnalités civiles et militaires.



A cette occasion, des versets du Saint Coran ont été récités et des prières ont été élevées pour implorer le Tout-Puissant d'accorder gloire, santé et prospérité à SM le Roi Mohammed VI et de combler le Souverain en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR la Princesse Lalla Khadija, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l’illustre famille royale.



L'assistance, dont des représentants des autorités locales et des dignitaires religieux, a également élevé des prières pour le repos de l'âme des regrettés Souverains, Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II.