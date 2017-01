Rencontre à Marrakech sur "la famille et la communication avec les personnes en situation de handicap"

Organisée par l’Observatoire de Marrakech de la sociologie, en coordination avec la section régionale à Marrakech du Centre national Mohammed VI des handicapés, cette rencontre vise à déterminer la nature des problèmes de communication entre les parents, la famille et les personnes en situation de handicap, ainsi que la nature des méthodes de comportement des parents avec les personnes handicapées.



Elle s’assigne aussi pour objectifs de déterminer l’impact de la nature de communication de la famille sur l’état social et psychologique des personnes handicapées, le coût psychosocial de la famille et la manière de se comporter avec cette frange sociale.



Cette rencontre tente d’ouvrir le débat avec tous les intervenants, notamment les familles, les responsables au sein du Centre national Mohammed VI des handicapés et des spécialistes de disciplines scientifiques concernées par ce sujet, telles la sociologie, la psychologie et la médecine.



Les organisateurs de cette rencontre soulignent que les personnes handicapées font face à différents problèmes et contraintes psychosociaux et identitaires, dont le problème de la communication sociale entre les personnes handicapées et leur environnement en général, et ces dernières et leurs familles.



La question de la communication avec cette frange sociale au sein de la société représente un variable essentiel qui détermine la relation sociale et psychologique et sa nature, son impact sur les personnes handicapées et sur la famille, ainsi que sur le degré de leur intégration et d’adaptation avec leur environnement.