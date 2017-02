Rencontre pour examiner les dispositions du pacte de l’environnement dans la région de Marrakech-Safi

Cette rencontre, initiée en collaboration avec la Fondation allemande Konrad Adinaoar, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations générales de la COP22 et vient compléter le plan d’action commun de la région concernant la mobilisation et le renforcement des capacités des acteurs locaux.



Le Pacte de Marrakech vise à faciliter l’intégration de la dimension environnementale, le développement durable, et les changements climatiques dans le programme et les projets réalisés à l’échelle locale et régionale, et encourager des initiatives et des innovations territoriales outre des mécanismes et les outils nécessaires pour lutter contre les changements climatiques.



Ainsi, ce pacte vise à promouvoir la solidarité territoriale entre les communes de la région et la responsabilité commune entre l’ensemble de ses composantes, la bonne gouvernance locale dans les différentes communes, avec l’intégration de l’ensemble des acteurs locaux dans l’élaboration d’une stratégie régionale pour lutter contre les changements climatiques.



Il porte également sur l’intégration de la dimension environnementale et les changements climatiques dans les stratégies locales et régionales publiques, avec la prise d’initiatives sur le terrain et la réalisation de projets environnementaux tout en soutenant des initiatives locales.



Le pacte appelle également à créer un comité régional pour le suivi et l’évaluation de ses dispositions, en participant à la gestion de la Maison du climat à Marrakech.