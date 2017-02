Réunion annuelle du Programme de Politiques de Transport en Afrique du 20 au 24 février à Marrakech

Organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et le SSATP, cette réunion annuelle se veut un forum d’échanges autour des trois pôles thématiques du Troisième Plan de Développement du SSATP (DP3), en l’occurrence "Intégration, connectivité et cohésion", "Transport urbain et mobilité" et "Sécurité routière".



Elle réunit plus d’une centaine de participants, dont des ministres africains, des représentants des gouvernements et des communautés économiques régionales, des acteurs continentaux et internationaux, des partenaires au développement, des représentants du secteur privé et autres participants intéressés à titre professionnel.



Le programme de cette rencontre, riche et diversifié et qui s’étalera sur quatre jours, constituera une occasion propice pour les participants non seulement pour s'exprimer et échanger leurs points de vue et expériences autour des trois thématiques, mais aussi pour formuler des suggestions et des recommandations, à même d’asseoir un système de transport fiable, sûr et durable pour les populations d’Afrique.



La réunion annuelle connaîtra également la tenue de l’Assemblée Générale du SAATP, événement majeur pour les décideurs gouvernementaux en charge des transports.



L’Assemblée coïncide cette année avec la célébration du 30è anniversaire du programme SSATP, qui aura pour objectif d’approuver le rapport annuel dudit programme et d’adopter le plan de mise en œuvre de son Troisième Plan de Développement.



En marge des travaux de cette rencontre, se tiendra également un atelier sur les données de la sécurité routière, organisé en partenariat avec le Groupe IRTAD (International Road Traffic and Analysis Data Group), les 23 et 24 février.



Au terme des travaux de cette réunion annuelle, les résolutions qui seront prises permettront de recadrer la gestion et les mécanismes d’intervention de ce programme afin d’assurer une meilleure mise en œuvre des différentes activités inscrites au niveau du troisième plan de développement du SSATP.