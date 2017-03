Ryanair annonce deux nouvelles lignes, Séville-Fès et Santander-Marrakech

Madrid – Le transporteur aérien low-cost Ryanair vient d'annoncer le lancement à partir d'octobre prochain de deux nouvelles lignes reliant Séville (sud de l'Espagne) à Fès et Santander (nord) à Marrakech.



Ryanair, premier transporteur aérien en Espagne, a précisé, vendredi dans un communiqué, que ces deux nouvelles liaisons seront assurées avec une fréquence de deux vols par semaine et qu’elles font partie du programme de la compagnie pour l’hiver 2017 au niveau des aéroports de San Pablo (Séville) et de Santander.



Pour célébrer le lancement de ces deux nouvelles routes aériennes, la compagnie a annoncé la mise en vente jusqu’à lundi prochain à minuit de billets à bas coûts pour des voyages en mars et avril sur l’ensemble du réseau des destinations de Ryanair en Europe.



Cité dans le communiqué, José Espartero, de Ryanair-Espagne, a exprimé la joie du transporteur aérien pour l’ouverture de ces deux nouvelles lignes, indiquant que les billets pour ces deux nouveaux vols seront prochainement disponibles pour la réservation.