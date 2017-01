SM le Roi reçoit à Marrakech plusieurs ambassadeurs étrangers

Il s’agit de :.



- M. Anton Kozusnik, Ambassadeur de la République d’Autriche;



- Mme Sultana Laila Hossain, Ambassadeur de la République Populaire du Bangladesh;



- M. Soheil Matar Said Hathah El Koutbi, Ambassadeur de l’Etat des Émirats Arabes Unis;



- Mme Yeshi Tamart Bitew, Ambassadeur de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie;



- M. Crisantos Obama Ondo, Ambassadeur de la République de la Guinée Équatoriale;



- M. Carlos Rafael Polo Castaneda, Ambassadeur de la République du Pérou;



- M. Panayotis Sarris, Ambassadeur de la République hellénique;



- Mme Dirkje Elizabeth Bonis, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas;



- Mme Daniela-Brandusa Bazavan, Ambassadeur de la Roumanie;



- Mme Maria Fernanda Canas, Ambassadeur de la République Argentine;



- M. Oscar Rodolfo, Ambassadeur de la République du Paraguay;



- M. Abdul Latif Ali Abdallah El Yahya, Ambassadeur de l'Etat du Koweït;



- M. Serge Dagnon, Ambassadeur de la République du Bénin;



- Mme Kheya Bhattacharya, Ambassadeur de la République de l'Inde;



- M. Tran Quoc Thuy, Ambassadeur de la République socialiste du Viêt Nam;



- M. Viktor Lorenc, Ambassadeur de la République tchèque;



- M. Julien Vincent Brunie, Ambassadeur de l’Ordre Souverain et Militaire de Malte;



- M. Maynor Jacobo Cuyun Salguero, Ambassadeur de la République du Guatemala.



Cette audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Salaheddine Mezouar, et du Chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.