SM le Roi reçoit à Marrakech un émissaire de SM le Roi Abdallah II de Jordanie, porteur d'un message d'invitation au Souverain

Marrakech – Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a reçu, vendredi au Palais Royal à Marrakech, M. Nasser Judeh, vice-Premier ministre jordanien, ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, émissaire de SM le Roi Abdallah II de Jordanie, porteur d'un message d'invitation au Souverain pour assister au prochain Sommet de la Ligue Arabe, prévu les 28 et 29 mars à Amman.



Au cours de cette audience, SM le Roi a eu des entretiens avec le vice-Premier ministre jordanien qui ont porté sur la situation actuelle dans la région.



Cette audience s’est déroulée en présence du Conseiller de SM le Roi, M. Fouad Ali El Himma, du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Salaheddine Mezouar, et de l’ambassadeur du Royaume Hachémite de Jordanie au Maroc, M. Ali Hassan El Kayed.