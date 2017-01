Saïd El Aloua : du nouvel an à Marrakech: Prise de toutes les mesures sécuritaires nécessaires

Lors d’une conférence de presse tenue vendredi, à Marrakech, M. El Aloua a souligné que ces mesures et mécanismes de contrôle visent en premier lieu à renforcer la présence des éléments de sécurité au niveau des axes principaux de la ville, les établissements vitaux dont l’aéroport Marrakech-Ménara, les gares de transport ferroviaire et routier, les établissements touristiques, les places publiques, les espaces de commerce, les lieux de culte juifs et chrétiens, en plus de la gestion du trafic en vue de garantir la fluidité de la circulation et assurer le mouvement des voitures et des citoyens.



Et d’ajouter que ces mesures, qui interviennent en application des instructions du Directeur général de la Sûreté nationale pour garantir la sécurité des citoyens dans toutes les villes marocaines, ont nécessité la mobilisation de toutes les ressources humaines et logistiques et la mise en œuvre des principes et règles fondamentaux de la vigilance et la présence positive des éléments de la sécurité pour faire face à tout ce qui est de nature à porter atteinte à la sécurité et la quiétude des citoyens et à l’ordre public.



M. El Aloua a fait savoir que ces mesures ont été consolidées par des opérations sécuritaires proactives à caractère préventive et des opérations de ratissage effectuées par les différentes unités relevant de la Sûreté nationale, la police judiciaire, la brigade touristique, l’unité mobile de police de secours afin de lutter contre toutes les formes de criminalité, et de rassurer la population locale et les visiteurs de la Cité ocre.



Dans le but d’éclairer l’opinion publique nationale et locale sur les différentes interventions et opérations effectuées par les services sécuritaires, le préfet de police a assuré que la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) œuvre à mettre en œuvre une politique basée sur la communication et l’ouverture sur les différentes composantes des médias.