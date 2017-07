Capsule ispirata a Marrakech per Vittorio Camaiani che fa sfilare la sua collezione nel giardino della casa romana di Marina Ripa di Meana, trasformato in un jardin Majorelle. Camaiani ha tratto spunto da un viaggio in Marocco e dopo aver subito il fascino misterioso del Maghreb ha reso omaggio a questa terra di spezie e mosaici, di luci e ombre.Source : http://gds.it/2017/07/05/sfila-capsule-di-camaiani...