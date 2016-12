Simon Calder nuance les alertes britanniques sur le risque terroriste au Maroc et à Marrakech

‘‘le Foreign Office dit qu’il y a une forte menace terroriste au Maroc et justifie cela par un rappel de l'attentat du restaurant Argana à Marrakech, il y a cinq ans. Or il est certes impossible de dire qu’un endroit est parfaitement sûr, mais je crois que les risques à Marrakech, sont assez bas’’.

est un ‘journaliste-voyage’ qui officie en tant que éditeur voyage au sein du journal britannique, ‘’. Interviewé par cette publication britannique, au sujet de la sécurité aua nuancé les notes d’alertes que produit le ‘ FCO ’ à propos duet plus particulièrement de la destination touristique numéro 1 du royaume, la ville de Marrakech Simon Calder a dit :a, par la suite, vanté Marrakech en tant que destination touristique de choix, offrant, à ses visiteurs, dépaysement, vitalité, exotisme et bon temps et il a recommandé la cité ocre, aux voyageurs britanniques, durant le printemps.