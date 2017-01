Soulèvement du 29 janvier 1944: un événement charnière dans la lutte pour l'indépendance

C’est précisément en cette date du 29 janvier 1944 que les habitants de Rabat ont organisé de grandes marches populaires pour dénoncer l'arrestation des leaders du mouvement national par les autorités du protectorat.



Réagissant à la répression systématique menée par les autorités du protectorat suite à la présentation du Manifeste de l'indépendance, feu S.M. Mohammed V a demandé avec force la libération de tous les détenus.



Toutefois, les autorités du protectorat, qui ont invoqué la mort d'un Européen, ont déployé leurs forces pour encercler la ville de Rabat et tirer sur les manifestants, dont un certain nombre ont été tués, alors que d'autres ont été arrêtés et condamnés à des peines d'emprisonnement.



Le cercle de cet événement historique n’a pas tardé à s’étendre à d'autres régions du Royaume et des manifestations ont ainsi gagné plusieurs villes du pays, notamment Fès, Meknès et Marrakech.



Les événements se sont succédé et la confrontation entre les autorités du protectorat et le Palais Royal s'est intensifiée pour aboutir, le 20 août 1953, à l'exil forcé de feu S.M. Mohammed V dans une tentative désespérée d'étouffer l'esprit nationaliste.



Mais cette initiative coloniale a, paradoxalement, imprimé un nouveau souffle à la lutte et aux opérations de l'armée de libération qui se sont intensifiées, et aux manifestations qui ont continué de plus belle jusqu'à la réalisation de la volonté du Trône et du peuple et le retour de feu S.M. Mohammed V de l'exil le 16 novembre 1955, accompagné de feu S.M. Hassan II et des autres membres de la Famille Royale, annonçant ainsi la fin de l'ère de l'oppression et l'arrivée de celui de la liberté.



A l’occasion de l’anniversaire de cet événement historique, le Haut commissariat des anciens résistants et membres de l'armée de libération prévoit d’organiser une visite à la plaque commémorative du soulèvement dans la façade de la mosquée Assouna à Rabat, aux cimetières de Yacoub El Mansour et de Bab Laalou à Rabat, ainsi que de Sidi Benaacher à Salé, afin de prier pour le repos des âmes des martyrs.



Il s’agit également d’organiser des festivals dans les différentes régions du Royaume et où des hommages seront rendus à des figures de proue de la résistance en guise de reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consenti pour la défense des valeurs religieuses et nationales sacrées.



En commémorant le 73ème anniversaire du soulèvement des 29, 30 et 31 janvier 1944, la famille du mouvement de la résistance nationale et de l'armée de libération entend éclairer les générations montantes sur la profonde portée de ce grand événement et leur rappeler les multiples étapes ayant marqué l'histoire de la lutte du peuple marocain pour l'indépendance.