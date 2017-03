La délégation du Commerce, de l’industrie, d’investissement et de l'économie numérique à Marrakech organisera le 15 mars à Tahanaout une journée de sensibilisation pour la protection du consommateur.



Cette journée sera marquée par la présentation de plusieurs exposés portant notamment sur "le plan d’action de l’Association marocaine de protection et d'orientation du consommateur d’Al Haouz et sa relation avec ses partenaires à travers le guichet du consommateur", "le rôle de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires dans la protection du consommateur" et "l’approche participative: quel rôle occupe les associations de la protection du consommateur dans l’industrie des politiques publiques".



Elle sera également marquée par la signature d’une convention-cadre entre les partenaires locaux et les associations de la protection du consommateur.