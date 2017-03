Tourisme Le plan d'attaque de l'ONMT pour 2017 28 Mars 2017

L'ONMT est confiant pour cette année. Il table sur plus de 11 millions de touristes, grâce à sa politique de diversification des marchés et l'ouverture de nombreuses liaisons aériennes. L'Office compte également s'appuyer sur son plan de communication axé sur l'Histoire et les valeurs du pays. Belles perspectives 2017 pour le tourisme marocain.Source : http://lematin.ma/journal/2017/le-plan-dattaque-de...