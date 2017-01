Transport aérien: La ligne Marrakech-Paris Orly en troisème position des destinations en 2016

Casablanca - La ligne reliant l'aéroport Mohammed V de Casablanca et l'aéroport Paris Orly vient en tête des destinations aériennes nationales et internationales au cours de l'année 2016 avec une part de 4,03% de l'ensemble du trafic aérien des voyageurs dans les différents aéroports du Royaume.



Selon un rapport de l'Office national des aéroports (ONDA), le nombre de voyageurs de cette destination s’est établi à 657.632 passagers durant les douze mois de l’année précédente sur un total de 16.319.316 passagers enregistrés au niveau des différentes destinations internationales reliant les aéroports marocains.



La desserte aérienne Casablanca Mohammed V-Paris Charles de Gaule vient en deuxième position avec une part de 3,01% de l’ensemble du trafic aérien et un total de 491.906 passagers enregistré au titre de l’année 2016, suivie de la ligne reliant l’aéroport Marrakech-Ménara et l'aéroport Paris Orly avec 480.786 passagers (2,95%), précisent les statistiques de l’ONDA.



La ligne reliant l’aéroport de Jeddah et l’aéroport Mohammed V vient en quatrième position avec une part de 2,12% et un total de 346.629 passagers, suivie de la ligne reliant l’aéroport Marrakech-Ménara et l'aéroport Londres-Gatwick avec 303.186 passagers (1,86%). S’agissant du trafic aérien interne, il a connu une hausse considérable du nombre de passagers durant l’année 2016 qui s’est élevé à 1.970.919, contre 1.763.449 passagers en 2015, soit une hausse de 8,76%.