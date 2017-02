Un congrès à Marrakech met en avant les nouvelles techniques thérapeutiques en arthroscopie

Ce congrès, qui a connu la participation de plusieurs médecins spécialistes marocains et internationaux et organismes internationaux spécialisés dans l’arthroscopie, a été l'occasion de présenter les nouvelles techniques chirurgicales de pointe non agressives, qui traitent les pathologies touchant les articulations, et de traiter de la problématique posée entre l’accès aux soins et l’équilibre budgétaire.



Cette édition de formation médicale continue a pour but de traiter sur le plan scientifique "les actualités sur les ménisques" qui ont été développées par d’éminents spécialistes marocains avec pour objectif de préparer le premier référentiel en arthroscopie, a indiqué le président de la SMA, Dr. Farid Ismael.



"Ce référentiel pourra être un outil de travail pour les médecins spécialistes et pour les organismes gestionnaires, notamment l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM), la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS), la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et les assurances", a fait savoir Dr. Ismael.



Il a, à ce titre, précisé que ces nouvelles techniques font appel à des matériels (dispositif médical) de haute technologie, qui ne sont pas inscrits dans la Nomenclature Générale des actes professionnels (NGAP), notamment les actes médicaux, notant que "ces actes ne sont pas remboursables et une grande partie de la population marocaine se trouve exclue des bénéfices de ces nouvelles techniques thérapeutiques".



Pour faire face à cette problématique, le président de la SMA a appelé toutes les sociétés savantes de spécialités tournant dans le giron de la traumatologie-orthopédie à se mobiliser et valider une proposition de la nomenclature des nouveaux actes médicaux avec listing des nouveaux dispositifs médicaux et préparation des référentiels, afin d’être des interlocuteurs crédibles et convaincants auprès des ministères et organismes gestionnaires de l’Assurance maladie.



De son côté, le président de ce congrès, Dr. Idrissi Koulali a mis l'accent sur la nécessité de créer une école de chirurgie au Maroc pour pouvoir réaliser des ateliers pratiques et des études sur cadavres, plaidant pour la mise en place d’un cadre juridique clair et précis pour l’utilisation des cadavres à des fins scientifiques et pour la recherche médicale.



Cette 11ème édition a été marquée par la participation de conférenciers marocains et étrangers de renom et par la présence de présidents de plusieurs sociétés étrangères, notamment la Société francophone d’arthroscopie (SFA), l’Association espagnole d’arthroscopie (AEA), la Société espagnole du genou (SEROD) et la Société d’arthroscopie tunisienne (TSSAS).