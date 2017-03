Un staff médical franco-marocain réalise une transplantation hépatique au CHU Mohammed VI de Marrakech

Un staff médical franco-marocain a réalisé récemment au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI de Marrakech une transplantation hépatique.



Cette intervention, réalisée en collaboration avec l'équipe de chirurgie hépato-biliaire de l'hôpital Beaujon de Paris, est la 6ème de son genre au niveau de cet établissement sanitaire marocain, indique un communiqué du CHU Mohammed VI.



La transplantation a été réalisée à partir de donneur vivant adulte au profit de son petit frère âgé de 24 ans qui a été l’objet d’une agression par arme blanche au niveau du foie entraînant une cirrhose hépatique.



Cette transplantation hépatique s'est déroulée dans de bonnes conditions, souligne la même source qui ajoute que le donneur et le receveur sont actuellement pris en charge par les médecins de réanimation et d'anesthésie.



Il s'agit d'un acte noble du don d'une partie de foie entre frères, considéré comme le seul traitement permettant de sauver la vie du receveur.



La réalisation de cette première greffe qui a été possible grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs du CHU, ouvre ainsi la voie pour le développement de la greffe hépatique au Maroc, conclut le communiqué.