Une action de solidarité «Un Ftour, un Sourire» lors du mois de Ramadan

Marrakech, le 15 juin 2017 – L’hôtel Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech en partenariat avec l’association Jood pour la protection des sans-abris et des démunis, a mobilisé ses employés pour aider les plus nécessiteux, et lancer son action «Un Ftour, Un Sourire », consistant à la distribution de 200 repas de rupture de jeûne, au profit des patients du centre hospitalier Arrazi , CHU Mohamed VI de Marrakech. Cette opération a eu lieu le jeudi 15 juin 2017.



«A travers cette action citoyenne et de solidarité durant ce mois béni, nous souhaitons redonner un sourire à chaque patient et offrir des moments de joie aux plus démunis» comme l’a rappelé Peter Schönenberger, Directeur Général, de Mövenpick Hôtel Mansour Eddahbi Marrakech.



Programme Shine



Cette action s’inscrit dans le cadre du Programme SHINE, un programme de développement durable à l’initiative de la chaîne Mövenpick Hotels & Resorts, qui s’articule autour de trois axes: l’environnement, l’employeur et la durabilité sociale, en insistant sur l’éducation.



Mövenpick Hôtel Mansour Eddahbi Marrakech compte à travers ce geste, renforcer son image d'acteur responsable, contribuant ainsi au soutien de la communauté locale.



L’Association JOOD



JOOD est une association Marocaine à but non lucratif d’intérêt général qui a pour mission d’aider les sans abris au Maroc. Implantée à Casablanca et agissant sur tout le Maroc, l’association JOOD est un mouvement citoyen bénévole, porté par la volonté de ceux qui veulent agir pour aider les sans-abris et ainsi leurs permettre de retrouver un minimum de dignité à travers des actions favorisant le lien social.

JOOD a mis en place un circuit court qui va de vos dons reçus à l’achat immédiat des vêtements, des couvertures, des sacs de couchage et produits d’hygiène… et surtout des aliments frais pour cuisiner des repas complets, qui sont distribués de nuit par les bénévoles.