Une délégation d'investisseurs chinois prospecte les opportunités d’investissements touristiques offertes par le royaume

La délégation, composée d’investisseurs provenant de la province de Canton (Guangzhou) et qui comprend différents profils d’investisseurs notamment l'hôtellerie thématique, les parcs d’attraction et de loisirs ainsi que les resorts de bien-être, effectue cette visite dans le cadre de la stratégie de diversification des marchés émetteurs de l’investissement entreprise par la SMIT.



Dans son allocution lors d’une réunion tenue ce lundi à Rabat avec la délégation chinoise, Imad Barrakad, président de la SMIT, a passé en revue les grandes lignes de la stratégie de développement du Maroc, grâce à sa position géographique stratégique et sa stabilité politique. Il a également donné un aperçu sur le climat des affaires et de l’investissement touristique au Maroc et a présenté les opportunités d’investissement et de partenariats.



A cette occasion, M. Barrakad a rappelé les principales réalisations notamment, pour le développement des secteurs, d’infrastructure et dans le secteur touristique qui, sous l’impulsion de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, a permis au Maroc un essor économique et social important.



De son côté, Wang Yong Bao, responsable de la délégation, a rappelé les objectifs de cette visite et émis le souhait de la Chine de diversifier ses investissements au Maroc. Il a, par ailleurs, rappelé l'initiative de la chine visant à valoriser la route de la soie qui représentait un des principaux passages qui reliaient la Chine et les parties du sud et de l'ouest de l'Asie centrale et de l'Inde avec les régions limitrophes de l'Afrique et de l'Europe.



Il a souligné que l'encouragement d'investisseurs chinois dans le secteur du tourisme permettra indéniablement de valoriser le rôle prépondérant joué par le Maroc dans le renforcement de l'échange civilisationnel et culturel avec les pays de l'Asie de l'Est, en particulier la Chine.



Durant cette visite, une tournée est organisée par la SMIT, pour constater de visu, les principales opportunités d’investissement touristiques au niveau de différentes destinations touristiques du royaume notamment, Tanger, Saidia, Al Hoceima, Fès, Essaouira et Marrakech.



Par ailleurs, les opportunités d’investissement seront présentées au niveau également des stations du plan Azur qui seront visitées par la délégation chinoise.



La visite effectuée par SM le Roi que Dieu L’assiste, en mai dernier en Chine, a permis de donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique sino-marocain et de consolider davantage les relations de coopération, en vue de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples amis.



Il est important de rappeler que les relations économiques entre les deux pays ne cessent de se développer. La Chine est désormais le troisième partenaire commercial du Maroc avec un important volume d'échanges.