Une délégation de la CESAM mène une visite à Marrakech

Marrakech - Une délégation de la Confédération des étudiants et stagiaires subsahariens au Maroc (CESAM) mène une visite pour la Maison de l’Elu à Marrakech, en vue de connaitre les différents services présentés.



Organisée à l’initiative de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, relevant de l’Université de Cadi Ayyad, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de la Maison de l’Elu sur les chercheurs et les étudiants universitaires, relève un communiqué des organisateurs.



Il a été procédé par la même occasion, à l’examen des différents moyens susceptibles de faire bénéficier les étudiants des cycles de formation régionaux offerts organisés par la Maison de l’Elu. Dans ce cadre, les participants ont convenu à l’élaboration d’une fiche avec les besoins d’encadrement des membres de la Confédération qui seront présentés pour avis à la présidence de la région.

Les membres de la CESAM ont aussi exprimé le souhait de jouer un rôle d’intermédiation avec leurs pays africains en vue de discuter les possibilités de partenariat offertes avec la région de Marrakech-Safi. La Confédération des étudiants et stagiaires subsahariens au Maroc regroupe quelque 1.500 étudiants et stagiaires au niveau des établissements universitaires de la Région de Marrakech-Safi, en provenance de 17 pays africains.