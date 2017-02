Une délégation de la région Marrakech-Safi en visite de travail à la région de Maradi au Niger

Selon un communiqué du Conseil de la région Marrakech-Safi, cette visite rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération conclue le 14 novembre 2016 en marge de la Réunion des élus locaux et régionaux en marge de la COP22.



Cette convention, signée par M. Paté Bala, président de la région de Maradi, et son homologue de la région de Marrakech-Safi, M. Ahmed Akhchichine, vise l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de la gestion territoriale et la gestion décentralisée ainsi que l’organisation de manifestations culturelles communes dans le but de contribuer au rayonnement des deux régions, rappelle-t-on.



D'après le communiqué, la visite de cette délégation qui intervient parallèlement au retour du Maroc à l’Union africaine, s’inscrit également dans le cadre des efforts déployés par l’Etat au niveau diplomatique pour renforcer la position du Maroc sur la scène internationale et continentale et en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI relatives à la mise en œuvre du rôle des institutions de l’Etat et des élus dans l’ouverture sur les pays amis dans le cadre de coopération bilatérale au service des intérêts communs. Cette visite vise de même à permettre à ce pays africain ami de bénéficier des expériences du Maroc au niveau institutionnel.



La délégation marocaine est composée de Tarik Outakourt, membre du Conseil de la région, Nassima Touati, présidente de la commission de coopération et de partenariat, ainsi que Hassan Amillat, secrétaire général de la Maison de l’élu de Marrakech.