Une délégation de la région Marrakech-Safi visite plusieurs chantiers de développement à la région de Maradi au Niger

Ce déplacement rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération, conclue le 14 novembre 2016, entre la région de Marrakech-Safi et la région de Maradi, en marge de la Réunion des élus locaux et régionaux en marge de la COP22, a indiqué le communiqué.



Lors de cette visite, le secrétaire général de la Maison de l'élu de Marrakech, Hassan Amillat, a animé une journée d’étude au profit des présidents des collectivités territoriales, des opérateurs économiques et des acteurs de la société civile de la région Maradi, sous le thème "approche et mécanismes de l’élaboration de programmes de développement régionaux".



La visite de cette délégation, composée également de Tarik Outakourt, membre du Conseil de la région et de Nassima Touati, présidente de la commission de coopération et de partenariat, vise à s’informer des besoins de cette région nigérienne en matière d’encadrement des élus et des fonctionnaires territoriaux, a précisé la même source.



La convention, signée par Paté Bala, président de la région de Maradi, et son homologue de la région de Marrakech-Safi, Ahmed Akhchichine, vise l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de la gestion territoriale et la gestion décentralisée, ainsi que l’organisation de manifestations culturelles communes dans le but de contribuer au rayonnement des deux régions, a rappelé la même source.



La visite de cette délégation, qui intervient après le retour du Maroc à l’Union africaine, s’inscrit également dans le cadre de la diplomatie parallèle et vient en application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI relatives à la mise en œuvre du rôle des institutions de l’Etat et des élus dans l’ouverture sur les pays amis.



Cette visite vise aussi à permettre à ce pays africain ami de bénéficier des expériences du Maroc au niveau institutionnel.