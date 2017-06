Une résidence de création musicale envoûte un public marrakchi en quête d’un voyage inédit durant les nuits du Ramadan

Initiée par l’institut français avec le soutien de Laurent Cohen, cette rencontre culturelle s’inscrit dans le cadre des soirées musicales entre l’Orient et l’Occident organisées jusqu’au 18 courant en ces nuits de Ramadan au niveau de la Maison Denise Masson, Maison du Dialogue de Marrakech et à "The Source".



Ainsi, huit musiciens viennent partager leur passion musicale dans une rencontre sans frontières, en transportant l’audience à travers des chants inédits vers les pays des Balkans avant d’atterrir au Maghreb.



Cette résidence d’artistes, fidèle aux valeurs du dialogue, de la tolérance et du respect que promeuvent les Nuits du Ramadan, s’inscrit dans le thème 2017 aux couleurs de l’exil, de la migration et du métissage culturel.



Ce voyage musical relate ainsi avec soin l’histoire d’une "belle du Danube", Kyra Kyralina, enlevée par un riche négociant tombé amoureux d’elle. Il porte l’audience des embouchures du Danube, via la Turquie, l’Egypte, la Grèce, l’Espagne, au Maroc.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l’Institut français de Marrakech, Christophe Pomez, a fait savoir que ce carrefour culturel se distingue des autres concerts, à travers des sorties de résidence qui renforcent l'esprit des nuits du Ramadan et consolide l’échange entre les musiciens des deux régions.



"Cette manifestation culturelle permet de retrouver la musique qui a lié l’Europe au Maghreb en passant par les Balkans, c’est un carrefour inédit qui renforce l’échange et le partage entre les musiciens des deux régions", a-t-il noté.



Et de préciser que la musique, un langage universel, porte des messages nobles et transmet des valeurs de paix, de tolérance et de partage.



De son côté, le Compositeur, musicien et co-directeur artistique, Mahmoud Chouki, s’est dit honoré par cette collaboration entre artistes marocains et en provenance de la Roumanie.



Il de même précisé qu’à travers cette sortie musicale, des ponts ont été bien bâtis entre les deux cultures, en faisant naître des amitiés entre des musiciens qui n’avaient jamais joué ensemble et ne se connaissaient même pas.



"On s’est retrouvé ainsi dans un superbe lieu pour discuter et se connaître et proposer nos musiques et parler de nos cultures", a-t-il souligné, affirmant que la musique constitue un moyen idéal pour mener un voyage sans frontières.



Et de conclure que cette sortie musicale de résidence porte un message de vivre-ensemble, de fraternité et de paix dans un respect parfait des différences.