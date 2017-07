Vague de chaleur avec chergui à partir de mardi dans plusieurs régions du Maroc

Rabat - Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 38 et 46°C avec chergui sera enregistrée de mardi à samedi prochains dans plusieurs régions du Royaume, annonce dimanche la Direction de la météorologie nationale dans un bulletin spécial.



Une vague de chaleur avec chergui avec des températures allant de 41 à 44°C, sera ainsi enregistrée le mardi 11 juillet sur Tata, Zagora, Errachidia, Taounate, Moulay Yacoub, Taza, Guercif, Oujda, Sefrou, El Hajeb, Fès et Khénifra.



Des température maximales (38/40°C) sont prévues aussi sur Fiuig, Beni Mlellal, Marrakech, Khouribga, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Meknès, Ouazzane, Boulemane, Taourirte et Jerada.

Du mercredi 12 juillet au samedi 15 juillet, des températures oscillant ente 42° et 46° C sont prévues à Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Mzeknès, Sefrou, Taza, Guercif, Oujda, Taourirte, Ouazzane, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Khénifra, Khouribga, Fkih Ben Saleh, Settat,Kelaat De Seraghna, Marrakech, Beni Mellal, Rhamna, Tata, Zagora et Assa Zag.

Des températures maximales (38/41°C) intéresseront aussi Tata, Benslimane, Chefchaouen, El Hajeb, Berkane, Azilal, Taroudante et l'intérieur de Kénitra et de Larache.



La Direction de la météorologie nationale tient à noter que ce temps chaud pourra persister le dimanche 16 juillet sur le Souss et le Sud-est du pays.