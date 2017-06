Vague de chaleur de vendredi à lundi dans plusieurs régions du Maroc

Ainsi, les températures maximales varieront entre 42 et 45 degrés à Tata, Assa-Zag, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Ouazzane, Taounate, Khemissate, Larache et Kénitra.



Elles devront osciller entre 38 et 42 degrés à Zagora, Smara, Marrakech, Rhamna, Settat, Kalaa Sraghna, Fquih Ben Saleh, Beni Mellal, Khenifra, Khouribga, Chichaoua, Youssoufia, Sidi Bennour, Berchid, Salé, Rabat, Ben Slimane, Meknès, Fès, Moulay Yakoub, Taroudant, Aousserd et Guelmim.



Sont également prévues des températures maximales entre 33 et 37 degrés à l'intérieur des provinces d’Essauira, Safi, Agadir, Inzegane Ait Melloul, Chtouka Ait Baha, El Jadida, Nouacer, Casablanca, Skhirat-Temara, Tiznit et Tan Tan, selon la DMN qui précise que la hausse des températures débutera sur l’intérieur du pays à partir de ce jeudi et atteindra son maximum le weekend avant d’accuser une baisse dès mardi.



Par ailleurs, des rafales de vent entre 60 à 80 Km/h sont attendues vendredi et samedi sur le Tangérois, ajoute la même source.