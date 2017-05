L’actuelle édition du festival est organisée sous le thème "Le Maroc, un pays de tolérance, de dialogue et de cohabitation entre les différentes cultures et religions".



Cette édition sera marquée par la participation de l’acteur mondial Jean-Claude Van Damme qui sera à Marrakech le 5 mai suite à l’invitation des organisateurs du festival.



Au programme du festival, plusieurs conférences notamment sur l’échange des cultures ainsi que des sujets touchant le terrorisme et l’extrémisme dans le monde avec la participation de personnalités bien célèbres dans le monde de la culture, des médias, de l’économie; sans oublier la participation de personnalités diplomatiques de l’Amérique Latine, du Golfe, du continent africain ainsi que plusieurs invités d’honneur des quatre coins du globe.



Par ailleurs, une compétition de courts métrages sera également organisée lors du festival avec un hommage spécial à l’un des pionniers du cinéma marocain et mondial, l’acteur marocain Mohamed Qissi avec la projection de son film "Bara", et un hommage à l’acteur belge Jean-Claude Van Damme, et ce le 9 mai.