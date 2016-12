Zouhair Mohamed El Aoufir : La conception intelligente du nouveau terminal de l’aéroport Marrakech-Menara permet de réduire l'impact énergétique sur l'environnement

Marrakech - Le nouveau terminal de l'aéroport Marrakech-Menara, inauguré mercredi par SM le Roi Mohammed VI, contribuera grâce à sa conception intelligente à la réduction de l'impact énergétique sur l'environnement, a indiqué le directeur général de l'Office national des aéroports (ONDA), Zouhair Mohamed El Aoufir.



"Ce projet, qui traduit la volonté très ferme de l'ONDA de faire de l'aéroport de Marrakech un facteur essentiel dans l'attractivité touristique de la ville ocre, a été conçu avec une double peau pour permettre la circulation d'air au niveau des façades et réduire ainsi l'impact énergétique sur l'environnement", a dit dans une déclaration à la presse M. El Aoufir à cette occasion.



Ce nouveau terminal est une conception particulièrement intelligente avec une architecture qui permet de gérer de manière très efficace et optimisée les espaces apportant un confort aux passagers et une bonne qualité de services avec des équipements de très hautes technologies, à l’instar des aéroports les plus développés au monde, a-t-il ajouté. "Ce nouveau modèle économique a été construit à l'aide d'un nombre de concepts, avec une ventilation naturelle pour diminuer la consommation énergétique et réduire l'empreinte carbone et l'impact sur l'environnement", a fait noter M. El Aoufir.



Bâti sur une superficie de 57.000 m2, ce nouveau terminal, qui est en conformité avec les meilleurs standards internationaux, comporte des passerelles télescopiques permettant l’embarquement et le débarquement, avec une capacité de 9 millions de passagers et 39 parkings avions, entre autres, a ajouté le directeur général de l'ONDA, faisant observer que l'aéroport de Marrakech-Menara figure désormais parmi les cinq aéroports ayant obtenu l’accréditation Aiport carbon Accreditation (ACA) du Conseil international des aéroports.