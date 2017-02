Zouhair Mohammed El Aoufir : Le nouveau terminal de l’aéroport Marrakech-Menara permettra de promouvoir la destination touristique de la ville ocre et assurer l'efficacité énergétique

S’exprimant lors d’une visite de presse menée lundi pour le nouveau terminal de l’aéroport Marrakech-Menara, M. El Aoufir a fait savoir que la réalisation et la conception du terminal ont mobilisé une enveloppe financière de 1,22 milliard de dirhams de manière à accompagner la dynamique que connait l’aéroport classé deuxième en terme du fret aérien à l’échelle nationale.



Il a de même noté que ce projet qui vise à améliorer la capacité de la desserte aérienne de l’aéroport porte également sur la réhabilitation du premier terminal et ses différentes infrastructures de manière à offrir une capacité additionnelle de 6 millions de passagers, soit un total de 9 millions, contre seulement trois millions actuellement.



Le nouveau terminal comporte également des passerelles télescopiques d’embarquement et de débarquement, un hall d'arrivée, une zone réservée à la livraison des bagages disposant de huit tapis, des bureaux de change, une esplanade piétonne avec des espaces verts, un parking voitures de 1.550 places et une aire de dépose minute.



Le DG de l’ONDA a, entre autres, précisé que dans le cadre de la consécration de la culture du développement durable au niveau de l'aéroport, la construction du nouveau terminal a été effectuée selon une vision qui veille à réduire les besoins énergétiques à travers des doubles surfaces qui collectent les eaux de pluie, et les réutilisent dans les fontaines ainsi que pour l'irrigation des espaces verts, garantissant ainsi un espace sain et écologique au niveau de l’aéroport