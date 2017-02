Coup d’envoi à Marrakech du 20è Forum pour l’information et l’aide à l’orientation

Organisé à la salle Zerktouni de la ville Ocre par l’Association marocaine des cadres d’orientation et de planification de l’éducation, ce forum vise à répondre aux besoins des étudiants en terme d'informations adaptées et à les aider à la réalisation de leurs projets d'avenir.



L’organisation de cet événement traduit le rôle essentiel du système d’orientation dans la conception de projets personnels en matière de formation et de profession et leur adaptation avec le marché de l’emploi aux niveaux local et international.



Dans une déclaration à la MAP, le responsable de communication de ce forum et conseiller dans l’orientation éducative au sein de la Direction provinciale de Marrakech, Moulay Ismail El Filali, a indiqué que cet événement marqué par la participation de plusieurs établissements scolaires publics et privés, s’assigne pour objectifs de rapprocher l’information des étudiants, notamment au niveau du baccalauréat, et leur permettre de découvrir les différents établissements et les formations qu’ils disposent.



Cette manifestation offre aussi l’opportunité pour les étudiants et leurs parents de prendre connaissance de l’offre de formation en rencontrant les responsables des établissements de formation dans la région Marrakech-Safi, et en les aidant à construire leurs projets personnels, et à définir leurs choix au sujet des études et des métiers d’avenir.



Ce forum, qui connait un grand engouement d’année en année, est en passe de prendre un caractère national étant donné que l’actuelle édition est marquée par la participation d’établissements d'enseignement d'autres régions du Maroc, comme Casablanca, a-t-il noté.



Organisé en partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi, et avec le soutien de l’université Cadi Ayyad et du Conseil communal de Marrakech, ce forum comprend plus de 40 stands d’établissements de formation supérieure publics et privés.



Au programme de ce forum, figurent des rencontres directes avec des conseillers en orientation scolaire, des conférences sur des métiers prometteurs ainsi que des ateliers sur l’auto-développement.