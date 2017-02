Le Conseil académique de la Rabita Mohammedia des Oulémas tient sa 18è assemblée générale, samedi à Marrakech

Rabat - Le Conseil académique de la Rabita Mohammedia des Oulémas tient samedi à Marrakech sa 18è assemblée générale.



Le Conseil examinera à cette occasion les rapports moral et financier au titre de l'exercice 2016, le bilan d'activités de la Rabita outre le plan d'action de ses centres d'études et de recherches ainsi que ses unités scientifiques, dans les domaines de la lutte contre le discours extrémiste et terroriste, et la promotion d'une connaissance religieuse à même de consacrer les valeurs de paix, de modération et de juste milieu, indique un communiqué de la Rabita.



La tenue de cette assemblée s'inscrit dans le cadre de la restructuration du champ religieux et scientifique du Royaume et la consécration de sa sécurité spirituelle, conformément aux dispositions de la Constitution, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, ajoute la même source.