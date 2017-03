5ème African Cristal Festival les 11 et 12 mai à Marrakech

La cinquième édition de l'African Cristal Festival (ACF), festival de l'écosystème Africain de la publicité, de la communication et des médias, aura lieu les 11 et 12 mai à Marrakech, ont annoncé mardi les organisateurs lors d'un point de presse.



Cet événement réunira pendant deux jours les plus grandes marques africaines, des professionnels de médias africains et internationaux, des agences de publicité et des annonceurs autour de la thématique "Build the future, connect cultures".



Lors de cette édition, les sessions seront consacrées à la culture africaine dans la publicité, à l'industrie du mobile et du numérique, à l'économie collaborative et aux passerelles entre médias traditionnels et influenceurs digitaux.



S’exprimant à cette occasion, le fondateur de l'ACF, Christian Cappe a indiqué que près de 400 professionnels de la communication et des médias (agences, annonceurs, régies, directions de la communication et du marketing, experts) sont attendus lors de cette édition.



M. Christian Cappe, également Président de l'ACF a souligné que les African Cristal Awards qui seront décernés durant le Festival, mettront en lumière les spécificités créatives attachées à chacune des régions du continent et permettent d'entrevoir ce qui se fait de mieux en Afrique, précisant que ces prix récompenseront des réalisateurs, des agences mais également des annonceurs.



Pour sa part, le Président de l'Union des Agences Conseil en Communication (UACC) du Maroc, Majid El Ghazouani, a indiqué que depuis 2014, l’UACC est partenaire de l'ACF et pour la 2ème année consécutive, elle le co-organise.



Il a indiqué que cet événement, de dimension continentale, constitue un temps fort, offrant la possibilité à l'écosystème africain de la publicité, de la communication et des médias de faire le bilan de ses réalisations et de prospecter les pistes d'avenir.



Selon les organisateurs, les African Cristal Awards primeront les meilleures campagnes de communication de l'année en Afrique. Deux experts internationaux de premier plan vont présider les jurys. Ainsi Jon Williams, Chief Creative Officer Europe de GREY (basé à Londres) présidera le jury créatif et Brett Morris, Président de FCB Africa (basé à Johannesburg) celui du jury des leaders africains.



L'édition 2017 verra également la création d'une nouvelle catégorie: "African Culture" qui récompensera les meilleures campagnes de publicité sollicitant des références culturelles spécifiquement africaines, les rendant uniques et authentiques.



L'African Cristal Festival récompense depuis cinq éditions les meilleures campagnes de publicités africaines. Cet événement, d'envergure internationale, a pour objectif de réunir l'ensemble des professionnels du secteur pour promouvoir la culture régionale, et ce, à travers l'organisation de compétitions, de conférences et de débats.



Créée en 1998, l'UACC compte 42 membres, des agences créatives et médias représentant 85pc de l'activité publicitaire du Maroc. Elle a pour mission de structurer les pratiques de la profession au service de la création de valeur pour les marques et la défense des valeurs et de l'éthique pour le métier.