COP 22 à Marrakech: Une bonne opportunité pour l’industrie nucléaire mondiale?

Ainsi a déclaré, directrice générale de la '', une organisation internationale basée à Londres et qui fait la promotion de l'industrie nucléaire mondiale et qui est accréditée auprès des Nations Unies.Citée par le site World Nuclear News relevant de son associationa indiqué que l’industrie nucléaire mondiale compte profiter pleinement de l’extraordinaire opportunité qu’offrent les négociations climatiques internationales menées àet prochainement à, pour se placer en tant qu’alternative efficace aux énergies polluantes, et ce dans le cadre des programmes de décarbonisation que vont mener, nombreux pays dans le monde, après la COP 22 deLa responsable internationale a ajouté que le secteur nucléaire au niveau mondial est disposé actuellement à installer une puissance supplémentaire de plus de, d’ici, une puissance à même de répondre à la demande mondiale d'énergie tout en assurant les objectifs climatiques.Lapromeut au niveau international l'extraction, la conversion et l'enrichissement de l', la fabrication du combustible nucléaire, la construction de réacteurs nucléaires, le transport et la disposition du combustible nucléaire irradié, ainsi que la production d'électricité d'origine nucléaire.