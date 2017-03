Journée de sensibilisation à Marrakech sur "La culture de la prévention et la maîtrise des risques professionnels"

Initiée en partenariat avec l’organisation "Preventica International", cette rencontre fait partie d’une série d’activités similaires organisées récemment dans plusieurs villes et de la Journée nationale tenue à Rabat qui a été couronnée par la signature par les différents partenaires concernés d’une charte d’engagement sur la prévention des risques professionnels dans le secteur des BTP.



Selon un communiqué des organisateurs, cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'un des objectifs stratégiques de la Déclaration gouvernementale visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail et à prévenir les risques professionnels.



Lors de cette rencontre marquée par la participation de représentants des ministères de l’emploi, de l’équipement, du transport, du commerce, d’industrie et d’économie numérique, la CCIS de Marrakech, le Croissant rouge marocain, le directeur régional de l’emploi et des affaires sociales a mis en exergue les efforts consentis par le ministère pour la promotion de la sécurité professionnelle au sein des entreprises, notamment dans le BTP ainsi que la Charte d’engagement conclue entre le ministère et les différents partenaires concernés par la prévention des risques professionnels dans le BTP.



Cette rencontre a connu la participation du corps de l'inspection du travail, des partenaires sociaux, de l'ordre des architectes, des entreprises sectorielles, de la chambre du commerce et d'industrie, des représentants des administrations publiques, des associations professionnelles, des promoteurs immobiliers, des assureurs et des bureaux de contrôle.



Durant cette rencontre, des interventions ont été présentées sur les domaines réglementaires, normatifs et techniques en vigueur au Maroc, ainsi que sur les risques professionnels et les moyens de prévention.



Ces interventions sont axées sur "le cadre juridique et réglementaire de santé et sécurité au travail dans le secteur du BTP", "les normes marocaines en matière de santé et de sécurité au travail dans le secteur du BTP", "Présentation d'un guide pratique sur la prévention des risques professionnels dans le secteur du BTP-chute de hauteur", "Comment rendre efficace une politique de prévention dans le BTP" et "Le coût de la non sécurité: un handicap pour la productivité et le développement".