L'écrivain espagnol Juan Goytisolo est mort dimanche à l'âge de 86 ans dans sa résidence de Marrakech, a annoncé son agence littéraire Carmen Balcells, basée à Barcelone à l'AFP.



Cet écrivain et essayiste, lauréat en 2014 du prix Cervantes, considéré comme le Nobel de littérature hispanophone, est mort à "son domicile de Marrakech, entouré de ses proches", a précisé un communiqué de presse de l'agence Carmen L'écrivain avait connu des problèmes de santé ces derniers mois, dont une fracture à la hanche qui l'avait contraint de se déplacer en fauteuil roulant.



Né à Barcelone en 1931, il est l'auteur de nombreux romans, reportages, essais. Son parcours avait démarré en 1954 avec la parution de "Jeux de mains".



Son oeuvre, publiée à Paris, Mexico et Buenos Aires, avait ensuite été en partie censurée par la dictature franquiste à laquelle il s'opposait. Il s'était par ailleurs installé à Paris à la fin des années 1950 pour fuir le franquisme et n'était jamais revenu vivre de façon permanente dans son pays.



Son dernier roman "L'Exilé d'ici et d'ailleurs" avait été publié en 2008.



En plus du prix Cervantes, l'écrivain avait remporté, entre-autres, le Prix national des Lettres espagnoles en 2008 et le prix Juan Rulfo de la littérature latino-américaine en 2004.