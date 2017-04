Youness Miloudi préfère mettre en avant le côté social et humain de son travail, ses photographies retracent la vie quotidienne de personnes appartenant à différentes tribus partout dans le monde ; et surtout rendent hommage à la diversité spirituelle et socio-culturelle.



Des portraits, des scènes quotidiennes, des rires, des regards, recueillis ça et là dans des coins du monde non encore touchés par le « fléau » du modernisme : les Massaïs en Tanzanie, les Boras en Amazonie, les populations de l’Omo Valley en Ethiopie, les Mentawai en Indonésie ; des peuples qui ont toujours la chance de vivre leur spiritualité, leur naturel, malgré les énormes menaces, notamment écologiques, qui pèsent lourd sur leur existence.