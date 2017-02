Marrakech: 1.200 bénéficiaires d’une caravane médicale à la commune d’Agafay

Marrakech - Mille deux cent personnes ont bénéficié d'une caravane médicale multidisciplinaire organisée, dimanche à la commune d'Agafay, dans la préfecture de Marrakech, à l'initiative de la Direction régionale de la santé de Marrakech-Safi en partenariat avec le centre "Inaya du développement et œuvres sociales".



Cette caravane médicale a été encadrée par un staff médical composé de 25 médecins généralistes et spécialistes, 24 infirmiers, un biologiste et 3 pharmaciens.



Les populations ont ainsi bénéficié de consultations en médecine générale et spécialisées notamment cardiologiques, oto-rhino-laryngologiques, obstétriques, urologiques et pédiatriques, ainsi que d'échographies et d'études biologiques.