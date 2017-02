Nouvelles culturelles de Marrakech-Safi

Mâalem Soudani est originaire d’une longue lignée de musiciens Gnaoua d’Essaouira. Malgré la réticence de son père, il s’initie à l’art gnaoui et devient maâlem à 18 ans. Il suit finalement les enseignements rigoureux et méthodiques de son père qui le mène à fréquenter d’autres écoles, comme celles des mâalem Boubker Guinea, Ahmed Al Haddad et Belkheir. Sa nostalgie de la pratique traditionnelle de l'art gnaoui en fait une référence au Maroc et un habitué du Festival Gnaoua et Musiques du Monde.



- L’association Essaouira Mogador a projeté, jeudi soir, au centre culturel Dar Souiri à Essaouira, le film "Nixon", du réalisateur Oliver Stone, sorti en 1996.



Cette production américaine relate l’histoire réelle de Richard Nixon, président américain entre 1969 et 1974, qui fut un dirigeant très controversé.



La complexité de son personnage est mise en avant à travers la campagne qui l'a propulsé à la tête de l’exécutif jusqu'au scandale du Watergate en passant par les problèmes d'alcoolisme qu'il partageait avec sa femme Pat Ryan.



Le premier rôle est interprété par Anthony Hopkins, alors que Joan Allen incarne sa femme Pat Ryan. Le film dépeint Nixon comme un homme complexe et à bien des égards admirable malgré ses nombreux défauts.



Le film a été nominé aux Oscars (1996).



- L'Institut Français d'Essaouira (IFE) propose samedi dans le cadre de son ciné-jeune la projection du film "Les malheurs de Sophie !" de Christophe Honoré sorti en avril 2016.



Les rôles principaux de cette comédie française de 106 min sont interprétés par Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani et Muriel Robin.



Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme.



Marrakech - Le café littéraire et galerie Dar Chérifa organisent vendredi, à Marrakech, une soirée littéraire au cours de laquelle il rendra hommage au poète et journaliste Mustapha Ghalmane.



Organisée en collaboration avec l’Union des écrivains du Maroc (UEM) et le centre Inayate, cette soirée connaitra la participation d'intellectuels et de chercheurs locaux et nationaux.